مواصفات وسعر وموعد إطلاق سامسونج Galaxy S24 Ultra

تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق هاتفها الذكي الرائد جالاكسي إس 24 ألترا أوائل العام المقبل وسيكون موديل 2024، ومن المتوقع أن يكون أقوى هاتف تصدره العلامة التجارية الكورية على الإطلاق طوال تاريخها الحافل بالأجهزة الرائدة.

وعلى الرغم من أن هناك عدة أشهر تفصلنا عن حدث الإطلاق الرسمي بدأت بالفعل الشائعات تنتشر حول مواصفات الهاتف القادم مع وصف تفصيلي لإمكانيات الشاشة والكاميرات، دعونا نلقي نظرة عن كل ما يختص بالجيل التالي لـ إس ألترا، وفقا لتقرير موقع tomsguide المتخصص.

Samsung Galaxy S24 Ultra

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

سيكون التحدي الكبير الذي يواجه الشركة هو إيجاد طرق لتحسين وترقية Galaxy S23 Ultra، الذي قدم أعلى أداء وعمر بطارية طويل مع أفضل الكاميرات الموجودة في سوق الهواتف الذكية على الإطلاق لكن الشائعات المبكرة عن هاتف Galaxy S24 Ultra تشير إلى أن هناك الكثير ينتظره عشاق سامسونج.

كما توجد إمكانية لوجود معالجات "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 3، تفيد الشائعات أن Galaxy S24 Ultra يمكن أن يقدم المزيد من التحسينات على أداء الكاميرا، أبرزها عدسة مقربة أكثر قوة. يمكن أن تفكر سامسونج أيضًا في زيادة معدل تحديث شاشة الهاتف مقاس 6.8 بوصة بالإضافة إلى نهج جديد للبطارية الذي يمكن أن يجعل الهاتف يدوم لفترة أطول عند الشحن.

Samsung Galaxy S24 Ultra

ومن المتوقع أن يصدر هاتف جالاكسي إس 24 ألترا في فبراير 2024 مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.8 بوصة، معدل تحديث 144 هرتز، ونسبة هيكل إلى شاشة 89.12% ودقة وضوح 3088 في 1440 بيكسل مع كثافة بيكسلات 501 بيكسل لكل بوصة، تزعم الشائعات أن هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra سيصل مع ذروة سطوع 2500 شمعة في المتر المربع. وهذا أكثر سطوعًا بمقدار 750 شمعة من S23 Ultra، والذي تم تصنيفه لذروة سطوع تبلغ 1750 شمعة، مع إطار من التيتانيوم بدلا من الألومنيوم المقاوم للصدأ على غرار ما فعلته آبل مع هواتف آيفون 15.

وبالنسبة لوحدة المعالجة المركزية، تزعم التقارير الإخبارية أن سيتم تشغيله بواسطة معالجات كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 3 مع إصدارات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بينما سيعمل من خلال معالجات Exynos 2400 في أسواق أخرى.

Samsung Galaxy S24 Ultra

وتشير تسريبات أخرى عن Galaxy S24 Ultra إلى احتمال ترقية ذاكرة الوصول العشوائي لتصل إلى 16 جيجابايت رام والتي ستكون ترقية كبيرة من خيارات 8 جيجابايت / 12 جيجابايت في S23 Ultra. كما أكد المسرب @Tech_Reve، هذه الإشاعة من خلال حسابه على تطبيق إكس، تويتر سابقا.

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر أخرى إن جميع طرازات Galaxy S24 يمكن أن تبدأ بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت روم، لن تكون هذه ترقية لـ S24 Ultra، حيث أن S23 Ultra يحصل بالفعل على سعة افتراضية تبلغ 256 جيجابايت.

وهناك تكهنات أخرى تؤكد أن جهاز Galaxy S24 Ultra سيكون متفوقا على طراز iPhone 15 Pro من حيث أداء رسوميات الجرافيك، وذلك لأن أحد التسريبات يشير إلى وحدة معالجة الرسومات الموجودة داخل شريحة Snapdragon 8 Gen 3 والتي يمكن أن تكون أسرع بنسبة تصل إلى 50٪ بالمقارنة بتلك الموجودة في أجهزة آبل آيفون 15.

ومن المتوقع أيضا أن يأتي مع قدرة على المراسلة ثنائية الاتجاه عبر الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى شبكات تشغيل الهواتف الخلوية، وهي الخاصية التي طرحتها شركة آبل لأول مرة مع آيفون 14 موديل 2022.

وبالنسبة لأداء الكاميرات، من المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج مع عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل تحل محل إحدى عدسات التكبير/التصغير بدقة 10 ميجابكسل في هاتف S23 Ultra، مع مستشعر كاميرا رئيسي أكبر 1 بوصة لالتقاط المزيد من الضوء، على غرار هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra

ويشير تسرب جديد من حساب @Tech_Reve إلى أن هاتف Galaxy S24 Ultra سيحتوي على عدسة مقربة متغيرة 3-10x. وهذا من شأنه أن يحل محل العدسات المخصصة 3x و10x في هاتف Galaxy S23 Ultra. ستستخدم العدسة الجديدة تصميم المنظار ولديها القدرة على تغيير البعد البؤري أثناء الاتصال بمستشعر واحد.

وتزعم الشائعات والتسريبات أيضا أن سامسونج يمكن أن تضيف إلى Galaxy S24 Ultra، بطارية جديدة أكثر كثافة وبالتالي كفاءة في استهلاك الطاقة إلى جانب نظام تبريد مختلف، وفقًا لأحد التقارير، يمكن أن تكون البطارية الجديدة سبب في تحسن الأداء الإجمالي بنسبة 10% تقريبًا.

ومن الواضح أن تصميم البطارية الجديد هذا سيدفع الحد الأقصى لسرعة الشحن لجهاز S24 Ultra إلى 65 وات وهو ما سيكون أسرع بنسبة 50٪ تقريبًا من شحن 45 وات في Galaxy S23 Ultra.

وسيتم إطلاق هواتف سلسلة إس من سامسونج في الربع الأول من 2024 كما هو معتاد دائما، وغالبا شهر فبراير، من السابق لأوانه التحدث عن قائمة أسعار Galaxy S24 Ultra.ولكن بالنظر إلى جميع الميزات التي توفرها سامسونج في هذا الطراز بالإضافة إلى التكلفة المتزايدة لأجزاء الهواتف الذكية، فإن خفض الأسعار سيكون أمرًا بعيد المنال.