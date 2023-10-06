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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|فضيحة جديدة لـ واتساب.. تفاصيل اختراق 900 حساب جديد.. سامسونج تطلق معالج إكسينوس 2400 رسمياً

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هاكرز يخترقون 900 حساب على واتساب.. تفاصيل

كشفت الشرطة الصينية، عن ما يقرب من 900 شخصا من سكان مدينة هونج كونج، كانوا ضحايا لانتهاكات البيانات خلال الشهر الماضي، بعد أن تعرضوا لعملية احتيال واسعة النطاق تمكن فيها المحتالون من الاستيلاء على حسابات واتساب لخمس خدمات اجتماعية ومدارس.

 

لعشاق الفئة المتوسطة.. أوبو تقدم هاتف جديد بكاميرا 50 ميجابكسل

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، عن أحدث إصدارات سلسلة A ذو التكلفة المتوسطة، ويعد هاتف Oppo A58 4G هو أحدث إصدار من العلامة التجارية يصل إلى عدة الأسواق من بينها الهند وإندونيسيا وأستراليا.

 

جوجل تقهر آبل.. مقارنة بين Pixel 8 Pro وiPhone 15 Pro Max

أعلنت شركة جوجل Google، عن هاتف Pixel 8 Pro، والذي يأتي بعد أسابيع فقط إعلان نظيرتها الأمريكية آبل Apple، عن سلسلة آيفون 15، لذلك سنوضح لك فيما يلي مقارنة سريعة بين هاتفي iPhone 15 Pro Max القوي، وهاتف جوجل Pixel 8 Pro الأكثر تطورا، وذلك عبر ذكر مواصفات كل منهما لمعرفة من هو الأفضل.

 

سامسونج تطلق معالج إكسينوس 2400 رسمياً

أطلقت سامسونج الكورية رسميًا أحدث معالجاتها وهو إكسينوس 2400 مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو الشقيق الأحدث لسابقه إكسينوس 2200 الذي تم تزويد هواتف جالاكسي S22 الرائدة به.

 

بسبب ثغرة خطيرة فى أجهزة مايكروسوفت .. تحديثات أمنية جديدة

أطلقت شركة مايكروسوفت عملاقة البرمجيات فى العالم حزمة تحديثات أمنية جديدة بشكل مفاجىء لمتصفح الويب Edge، وميزة مؤتمرات الفيديو Teams، وكذلك تطبيق Skype، لعلاج ثغرتين فى غاية الخطورة تضر بالأجهزة التى تعمل بهذه التطبيقات.

 

سامسونج تطرح رسميا جهاز التتبع عن بعد SmartTag 2

طرحت علامة سامسونج الكورية الجنوبية الجيل الثاني من جهاز التتبع الخاص بها جالاكسي SmartTag 2، والذى يدعم البلوتوث والنطاق الفائق العرض UWB معًا، عكس الإصدار السابق منه.

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