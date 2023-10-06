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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. هازال كايا تخطف الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس

هازال كايا
هازال كايا

نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة جديدة، عبر على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، خلال  مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

تفاصيل إطلالة هازال كايا

وظهرت هازال كايا  بفستان قصير باللونين الفضي والأسود، وبأكمام طويلة ومرفوعة من الأكتاف، وبقصة مكشوفة من منطقة الصدر، والقدمين، واختارت حذاء باللون الأسود.
 

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وتركت هازال كايا شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت هازال كايا ببعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ حيث اختارت اللون النبيتي الناعم للشفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو؛ لتبرز من جمال ولون عينيها.

ولم تتكلف هازال كايا في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين، وخواتم باللون الفضي.

 

هازال كايا
هازال كايا
هازال كايا
هازال هازال كايا إطلالة هازال كايا تفاصيل إطلالة هازال كايا الممثلة التركية هازال كايا

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