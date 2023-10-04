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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم صادم.. سعر فستان هيفاء وهبي الروز اللامع يثير الجدل

النجمة هيفاء وهبي
النجمة هيفاء وهبي من أحد الشواطئ

خطفت النجمة هيفاء وهبي  بإطلالتها على خشبة المسرح، حيث شاركت متابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورا جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة.

سعر فستان هيفاء وهبي الروز اللامع

وظهرت هيفاء وهبي في الصور، وهي ترتدي فستانا باللون الروز اللامع، بتصميم الكب، وبفتحة من القدمين تكشف عن ساقيها، وبأكمام منفصلة على نهاية زراعيها.

 

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 وكانت إطلالة هيفاء وهبي من توقيع العلامة التجارية portia&scarlett، وقد وصل سعرها إلى 2472 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 20,367 جنيها مصريا.

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا على كتفيها، بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

واختارت هيفاء وهبي، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، وقد اختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر.

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها، ببعض الإكسسوارات، حيث اختارت “كوليه، وقرطين من الألماس”.

هيفاء وهبي
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