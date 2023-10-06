تعديلات ليصبح محتشما.. سعر فستان منى زكي الأسود يثير الجدل

نشرت منى زكي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر، وظهرت بإطلالة محتشمة وأنيقة.

سعر فستان منى زكي الاسود

واختارت منى زكي فستان طويل باللون الأسود، وباكمام طويلة ومزين بالكريستالات من منطقة الصدر، وبأكتاف مرفوعة.

وكان فستان منى زكي من تصميم جيني بيكام، وعدلت منى زكي من تصميم الفستان، وأضافت بطانة عند منطقة الصدر التي كانت شفافة في التصميم الأصلي للفستان.

ووصل سعر فستان منى زكي إلى 4005 دولار، أي ما يعادل 123 ألف جنيه مصري.

وتركت منى زكي شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة أنسابية وناعمة تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ووضعت منى زكي مكياج بسيط وناعم،فقد أختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا، والكحل باللون الاسود، والآي لاينر، والآي شاد بألوان ترابية ناعنة.

وأكملت منى زكي إطلالتها ببعض الإكسسورات الساحرة، وقد أختارت قرطين وخاتم من الالماس.

منى زكي

منى زكي

التصميم الأصلي لفستان منى زكي