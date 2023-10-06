عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعديلات ليصبح محتشما.. سعر فستان منى زكي الأسود يثير الجدل

منى زكي
منى زكي

نشرت منى زكي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر، وظهرت بإطلالة محتشمة وأنيقة.

 

سعر فستان منى زكي الاسود

 

واختارت منى زكي فستان طويل باللون الأسود، وباكمام طويلة ومزين بالكريستالات من منطقة الصدر، وبأكتاف مرفوعة.

 

بعد مشاركتها في عرض أزياء بباريس.. صور تكشف أناقة منى زكي

بإطلالة محتشمة.. لجين عمران تبرز أناقتها في أحدث ظهور

 

وكان فستان منى زكي من تصميم جيني بيكام، وعدلت منى زكي من تصميم الفستان، وأضافت بطانة عند منطقة الصدر التي كانت شفافة في التصميم الأصلي للفستان.

 

ووصل سعر فستان منى زكي إلى 4005 دولار، أي ما يعادل 123 ألف جنيه مصري.

 

وتركت منى زكي شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة أنسابية وناعمة تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ووضعت منى زكي مكياج بسيط وناعم،فقد أختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا، والكحل باللون الاسود، والآي لاينر، والآي شاد بألوان ترابية ناعنة.

 

وأكملت منى زكي إطلالتها ببعض الإكسسورات الساحرة، وقد أختارت قرطين وخاتم من الالماس.

منى زكي
منى زكي
التصميم الأصلي لفستان منى زكي
منى زكي
مني منى زكى فستان منى زكي سعر فستان منى زكي سعر فستان منى زكي الاسود النجمة منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مجموعة سهلة لـ الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. مجموعة سهلة لـ الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

موضوعات متعلقة

من المطبخ الهندي.. طريقة عمل دجاج تكا الطازج

الاكتئاب يقودك لهذه المضاعفات الخطيرة.. احذر عدم علاجه

رقم صادم.. سعر فستان هيفاء وهبي الروز اللامع يثير الجدل

بسبب السمنة.. تأثير خطير على النساء في فترة انقطاع الطمث

بفستان أنيق .. الممثلة التركية توبا تخطف الأنظار من باريس

لا غنى عنه.. نوع شاي يحميك من مرض خطير

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل ساندوتش كباب كالمطاعم

من الطفولة.. 10 نصائح ذهبية يقدمها جمال شعبان للوقاية من الجلطات

ترشيحاتنا

ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السكر بالأسواق العالمية| تفاصيل

رئيس وزراء المجر: أوروبا ستحتاج إلى إمدادات الطاقة الروسية بسبب أذربيجان

مع دخول الشتاء واستخدام السخان.. تجنب أخطاء فواتير الكهرباء

سعر فولكس فاجن ID 6 الكهربائية في مصر

الطبيب الملاك يختفي عن متابعيه.. ماذا حدث للدكتور هاني الناظر؟

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة للرزق.. أدركه بـ 4 كلمات من السنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعديلات ليصبح محتشما.. سعر فستان منى زكي الأسود يثير الجدل

السبب سيذهلك.. إبرة تظل في دماغ امرأة روسية 80 عاما

احمي نفسك من الإصابة بالاكتئاب.. باتباع هذه النصائح

أطعمة تدمر الكبد.. يجب الابتعاد عنها

فيديو

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ