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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد مشاركتها في عرض أزياء بباريس.. صور تكشف أناقة منى زكي

أبرز إطلالات منى
أبرز إطلالات منى زكي

تصدرت الفنانة مني زكي تريند جوجل بعدما شاركت في عرض أزياء Walk Your Worth الذي أقامته علامة لوريال ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس.

 

أبرز إطلالات منى زكي

 

واينما ظهرت منى زكي فإنها تخطف الأنظار دائما بالإطلالات المتميزة، والعصرية التي تختارها، والتي تبرز من رشاقتها وأناقتها بشكل كبير.

 

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وغالبا ما تميل منى زكي في اختيارتها إلى الفساتين ذات الالوان الموحدة، والتي تميل إلى موضة الستينات.

 

وغالبا ما تترك منى زكي شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة أنسابية وناعمة، فيما لا تتكلف في اختيار المكياج، والإكسسورات وتختار ما يتناسب ويكمل من إطلالتها..

 

وإليكم ابرز إطلالات منى زكي..

 

منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكي
مني منى زكى اطلالات منى زكى أبرز إطلالات منى زكي الفنانة منى زكي

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