رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير علي مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بتواجد الأهلي وبيراميدز من مصر.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي "x" : "مجموعة الزمالك في المتناول شاء من شاء وابي من ابي".



مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية الإفريقية

ويتواجد مع الزمالك كلا من، أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.



مجموعة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية الإفريقية

وجاءت مجموعة مودرن فيوتشر مع كلا من اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب)، سوبر سبورت، الهلال الليبي.