محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

حرص أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ، على توجيه رسالة مهمة إلى مجلس القلعة البيضاء القادم، بشأن فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عشان بعد الانتخابات محدش يفتي ويوجع دماغي ويعمل نفسه حاجة، نادي أكتوبر بيتبني والشركة شغالة".

وأضاف: "اللي عمل كل حاجة في نادي أكتوبر مرتضى منصور، اللي اشترى الأرض ودفع كل مستحقاتها وعمل الرسومات وبدأ المشروع وتنفيذه وإن شاء الله في خلال 15 شهر يفتتح نادي الزمالك فرع أكتوبر".



الجمعية العمومية لنادي الزمالك ستقام يوم 20 أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديدة، عقب استقالة مجلس الإدارة السابق، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.