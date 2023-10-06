البداية من القاهرة.. مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أجريت مراسمها اليوم، عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التي تضم فرق شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.
ويبدأ الأهلي ضربة البداية أمام ميدياما الغاني بالقاهرة أحد يومي 24 أو 25 نوفمبر المقبل، فيما يخرج لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وفي منافسات الجولة الثالثة يستضيف الأهلي شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 8 أو 9 ديسمبر المقبل.
وفي منافسات الجولة الرابعة يخرج الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 18 أو 19 ديسمبر المقبل.
وفي الجولة الخامسة يلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا أحد يومي 23 أو 24 فبراير من العام المقبل،
أما الجولةالسادسة فيستضيف الأهلي يانج أفريكانز التنزاني أحد يومي 1 أو 2 مارس المقبل.
وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق سانت جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.