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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البداية من القاهرة.. مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي
الاهلي

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أجريت  مراسمها اليوم، عن وقوع ‏الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التي تضم فرق شباب بلوزداد الجزائري، ويانج ‏أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.‏

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التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

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إعلان قائمة البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في الدورى

ويبدأ الأهلي ضربة البداية أمام ميدياما الغاني بالقاهرة أحد يومي 24 أو 25 نوفمبر المقبل، ‏فيما يخرج لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر المقبل، ضمن ‏منافسات الجولة الثانية.‏

وفي منافسات الجولة الثالثة يستضيف الأهلي شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 8 أو 9 ‏ديسمبر المقبل.

وفي منافسات الجولة الرابعة يخرج الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 18 ‏أو 19 ديسمبر المقبل.

وفي الجولة الخامسة يلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا أحد يومي  23 أو 24 فبراير ‏من العام المقبل،
أما الجولةالسادسة فيستضيف الأهلي يانج أفريكانز التنزاني أحد يومي 1 أو 2 ‏مارس المقبل.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق سانت جورج ‏الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.‏
 

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وقوع ‏الأهلي المجموعة الرابعة فرق شباب بلوزداد الجزائري انج ‏أفريكانز

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