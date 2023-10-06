البداية من القاهرة.. مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أجريت مراسمها اليوم، عن وقوع ‏الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التي تضم فرق شباب بلوزداد الجزائري، ويانج ‏أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.‏

ويبدأ الأهلي ضربة البداية أمام ميدياما الغاني بالقاهرة أحد يومي 24 أو 25 نوفمبر المقبل، ‏فيما يخرج لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر المقبل، ضمن ‏منافسات الجولة الثانية.‏

وفي منافسات الجولة الثالثة يستضيف الأهلي شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 8 أو 9 ‏ديسمبر المقبل.

وفي منافسات الجولة الرابعة يخرج الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 18 ‏أو 19 ديسمبر المقبل.

وفي الجولة الخامسة يلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا أحد يومي 23 أو 24 فبراير ‏من العام المقبل،

أما الجولةالسادسة فيستضيف الأهلي يانج أفريكانز التنزاني أحد يومي 1 أو 2 ‏مارس المقبل.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق سانت جورج ‏الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.‏

