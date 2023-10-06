عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة هاني الناظر.. علاقة صادمة بين الصداع والسرطان

علاقة الصداع بالسرطان
علاقة الصداع بالسرطان  

أعلن نجل الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية في المركز القومي للبحوث، عن إصابته بخلايا سرطانية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وهو ما آثار أهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر.

 

علاقة الصداع بالسرطان

 

وأوضح نجل الدكتور هاني الناظر بأنه " كان يعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب".

 

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

لتجنب التعرض للتسمم الغذائي .. 3 طرق آمنة لفك تجميد الدجاج 

 

ووفقا لما نشر في موقع "Healthonecares"، أنه يمكن للصداع أن يكون علامة واضحة على الإصابة بعدة أنواع من السرطان، ومن أبرزها ما يلي :

_ سرطانات الدماغ والحبل الشوكي.

- أورام الغدة النخامية.

- سرطان الحلق العلوي، ويسمى سرطان البلعوم الأنفي.

- سرطان الغدد الليمفاوية.

- السرطان الذي انتشر إلى الدماغ.

 

علاقة الصداع بالسرطان

 

ويأتي التساؤل هنا متى يكون الصداع مؤشراً خطراً وعلامة على المعاناة من السرطان، ومن أبرزها :

- الإصابة بالصداع مباشرة بعد ممارسة الأنشطة الرياضية، أو العلاقة الحميمة

- تصاب بالصداع على نحو مفاجئ ويكون شديدًا

- الإصابة بالصداع الشديد بانتظام

- يزداد الصداع حدة خلال الـ 24 ساعة

- الشعور بالصداع في عين واحدة بالإضافة إلى تغير لونها إلى الأحمر

هاني الناظر الدكتور هاني الناظر نجل الدكتور هاني الناظر السرطان خلايا سرطانية الصداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

موضوعات متعلقة

حلوى خليجية لذيذة وسريعة .. طريقة عمل العوامة الحجازية

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

من المطبخ التونسي.. طريقة عمل سلطة الكسكس بالكاري

تخطت الـ 195 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة بلقيس فتحي

بـ جمبسوت أبيض.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

بفستان لافت.. هازال كايا تخطف الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس

تعديلات ليصبح محتشما.. سعر فستان منى زكي الأسود يثير الجدل

احمي نفسك من الإصابة بالاكتئاب.. باتباع هذه النصائح

ترشيحاتنا

شهادات للتاريخ.. أسطورة الصاعقة المصرية الشهيد إبراهيم الرفاعي كابوس العدو الإسرائيلي

مصمم الإكسسوارات بـ فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي: استخدمنا قنابل هوائية

ما هو دعاء الوسيلة والفضيلة؟.. لا تفوته بهذا الوقت للفوز بـ4 جوائز

النائب طه الناظر: تقرير البرلمان الأوروبي ساق افتراءات وادعاءات مضللة.. والاستقواء بالخارج سياسة الفاشلين

سبوتيفاي تستعد لإطلاق ميزة Superpremium المدعمة بالذكاء الاصطناعي

لو موبايلك أندرويد 14.. إعدادات لازم تغيرها فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

فيديو

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ