بعد إصابة هاني الناظر.. علاقة صادمة بين الصداع والسرطان

أعلن نجل الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية في المركز القومي للبحوث، عن إصابته بخلايا سرطانية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وهو ما آثار أهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر.

علاقة الصداع بالسرطان

وأوضح نجل الدكتور هاني الناظر بأنه " كان يعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب".

ووفقا لما نشر في موقع "Healthonecares"، أنه يمكن للصداع أن يكون علامة واضحة على الإصابة بعدة أنواع من السرطان، ومن أبرزها ما يلي :

_ سرطانات الدماغ والحبل الشوكي.

- أورام الغدة النخامية.

- سرطان الحلق العلوي، ويسمى سرطان البلعوم الأنفي.

- سرطان الغدد الليمفاوية.

- السرطان الذي انتشر إلى الدماغ.

علاقة الصداع بالسرطان

ويأتي التساؤل هنا متى يكون الصداع مؤشراً خطراً وعلامة على المعاناة من السرطان، ومن أبرزها :

- الإصابة بالصداع مباشرة بعد ممارسة الأنشطة الرياضية، أو العلاقة الحميمة

- تصاب بالصداع على نحو مفاجئ ويكون شديدًا

- الإصابة بالصداع الشديد بانتظام

- يزداد الصداع حدة خلال الـ 24 ساعة

- الشعور بالصداع في عين واحدة بالإضافة إلى تغير لونها إلى الأحمر