عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

اعراض طويلة المدى
اعراض طويلة المدى تحدث للأشخاص بعد الإصابة بالعدوى التنفسية

مع انخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية قد يصاب البعض بنزلات برد.. وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة الملكة ماري في لندن، أن الأشخاص الذين يصابون بنزلات برد لفترات طويلة، يرجع ذلك لإصابتهم بعدوى تنفسية حادة وتركت أثارا جانبيه.

 

أعراض طويلة المدى تحدث للأشخاص بعد الإصابة بالعدوى التنفسية

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن بعض الأعراض طويلة الامد والأكثر شيوعاً بعد الإصابة بعدوى التنفسية الحادة، هي : السعال، وألم المعدة، والإسهال، وتظهر هذه الأعراض بعد أكثر من أربعة أسابيع من العدوى الأولية.

 

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

قبل الشراء.. علامات تكشف فساد الدجاج غير الناضج

 

وأكد الباحثون، أن حدة العدوى التنفسية هي محرك رئيسي لخطر الإصابة بالأعراض طويلة الأجل، وفقا لما نشر في موقع theguardian.

 

وتشير نتائج الدراسة، إلى أن هناك تأثيرات صحية طويلة الأمد بعد الإصابة بالعدوى التنفسية الحادة، مثل : البرد أو الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.

 

اعراض طويلة المدى تحدث للأشخاص بعد الإصابة بالعدوى التنفسية

 

وقال البروفيسور أدريان مارتينو، أستاذ في العدوى التنفسية، "قد تلزم النتائج متابعة الأشخاص الذين أصيبوا بأعراض طويلة الأمد بعد أن أصيب بالعدوى التنفسية، وذلك حتى تساعدنا في تحديد أنسب أشكال العلاج والرعاية للأشخاص المتضررين.

 

ونظر الباحثون في بيانات حوالي 10203 أشخاص، وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 قد عانوا من أعراض طويلة بعد العدوى، كمشاكل التذوق وفقدان حاسة الشم، والدوار، وخفقان القلب، والعرق، وتساقط الشعر.

 

ووجد الباحثون، أن الاشخاص الذبن اصيبوا بعدوى التنفسية، قد عانوا بنسبة 22 في المائة ايضا من اعراض طويلة الامد، مثل : السعال، وألم المعدة، والإسهال.

العدوى التنفسية نزلات برد البرد الإلتهاب الرئوي أعراض طويلة الأمد كوفيد-19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

موضوعات متعلقة

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

بعد إصابة هاني الناظر.. علاقة صادمة بين الصداع والسرطان

حلوى خليجية لذيذة وسريعة .. طريقة عمل العوامة الحجازية

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

من المطبخ التونسي.. طريقة عمل سلطة الكسكس بالكاري

تخطت الـ 195 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة بلقيس فتحي

بـ جمبسوت أبيض.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

ترشيحاتنا

أحمد نوار:تطعيم الجيش بالمؤهلات العليا قرار سيادي غاية في الأهمية|فيديو

برج الثور وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023|ما تتخانقش مع حبيبك

شوبير يفجر مفاجأة عن موقف الأهلي من العروض الخارجية لضم محمد عبدالمنعم

"أمور غريبة في مصر".. نقيب الفلاحين يرد على مستشار وزير التموين الأسبق

تركي آل الشيخ يكشف سر اختيار نادي روما ليكون راعيا لموسم الرياض

الغبارى: قرار الحرب ملحمة تاريخية وأشرف مروان أحدث خلل فى القيادة الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

فيديو

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ