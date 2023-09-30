قبل الشراء.. علامات تكشف فساد الدجاج غير الناضج

توجد بعض العلامات التى تساعد في اكتشاف الدجاج الفاسد غير المطهى قبل شراءه من المحال التجارية.

ووفقا لما جاء في موقع " eatingwell "الطريقة المؤكدة لمعرفة ما إذا كان الدجاج النيئ فاسدا هي شمه وملاحظة لونه ومراقبة ملمسه بحثًا عن أي تغييرات ملحوظة منذ نقطة الشراء وعندما يكون الدجاج النيئ آمنًا للاستهلاك، يكون له رائحة قليلة أو معدومة، ولكن إذا شممت نفحة من شيء حامض، يذكرنا بالبيض الفاسد أو مجرد رائحة كريهة تمامًا فهذا الدجاج فاسدا.

من اللون إلى الملمس إلى الرائحة، إليك كيفية تحديد ما إذا كان الدجاج النيئ أو المطبوخ لا يزال آمنًا للأكل بالإضافة إلى نصائح للتخزين والمزيد.



كيفية معرفة ما إذا كان الدجاج النيء قد أصبح فاسدًا

الطريقة المؤكدة لمعرفة ما إذا كان الدجاج النيئ قد تجاوز فترة صلاحيته هي شمه وملاحظة لونه ومراقبة ملمسه بحثًا عن أي تغييرات ملحوظة منذ نقطة الشراء وعندما يكون الدجاج النيئ آمنًا للاستهلاك، يكون له رائحة قليلة أو معدومة، ولكن إذا شممت نفحة من شيء حامض، يذكرنا بالبيض الفاسد أو مجرد رائحة كريهة تمامًا، فقد حان الوقت لنقول وداعًا.



قد يحدث أيضًا تغير في اللون، وقد يتحول لون اللحوم النيئة ذات اللون الوردي الطبيعي إلى اللون الأصفر والرمادي وحتى الأخضر.

أما بالنسبة للقوام، فيجب أن يكون ملمس الدجاج النيئ رطبًا وناعمًا في يدك، وليس لزجًا أو جافًا أو خشنًا.

لا ينبغي أن ينزلق من أصابعك إذا أمسكت به ، ومع ذلك إذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع الدجاج الخاص بك لأنه يبدو لزجًا، فهذا يعني أن دجاجك قد أصبح سيئًا " .