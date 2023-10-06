سبوتيفاي تستعد لإطلاق ميزة Superpremium المدعمة بالذكاء الاصطناعي

يبدو أن سبوتيفاي Spotify تستعد بالفعل لإطلاق عرض "Superpremium"، مع مجموعة كبيرة من المميزات الجديدة كليًا على التطبيق.

ووفقًا لـ كريس ميسينا، هناك كود جديد في تطبيق Spotify، خاص بخدمة Superpremium الذي أصبح حاليا يتمتع بـ "لوجو" مميز خاص به وقائمة من الميزات تتجاوز الصوت الذي لا يفقد 24 بت ومن ضمن المزايا أدوات إنشاء قوائم التشغيل بالذكاء الاصطناعي، وأدوات المزج المتقدمة، وساعات إضافية من الاستماع للكتب الصوتية، وعرض مخصص يسمى "Your Sound Capsule".

Superpremium

وكشفت ميسينا أيضًا عن تطوير Spotify لقوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم تشغيل فريدة باستخدام المطالبات. فيما لم تؤكد Spotify التطوير الجديد حتى الآن، مشيرة إلى أنها لن تعلق على الميزات الجديدة المحتملة.

ومع ذلك، تم العثور على الإشارات إلى العلامة التجارية Superpremium في أكواد التطبيق، وقبل أسبوعين، أشار مستخدم Hypixely على موقع Reddit إلى أن المستوى الجديد والأكثر تكلفة سيبلغ سعره 19.99 دولارًا شهريًا، مستشهدًا بلقطات شاشة لكود Spotify، وسيتضمن قوائم تشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي وصوتًا بدون فقدان، ولم يعد يشار إلى هذه الميزة المضافة باسم "HiFi"، وهي الخدمة المتميزة التي قدمتها Spotify منذ سنوات ولكن بعد ذلك فشل إطلاقها.

وردًا على سؤال حول التأخير في إعلان نتائج أرباح Spotify للربع الثاني، قال الرئيس التنفيذي دانييل إيك: "نحن نعتقد أن Hi-Fi يظل شيئًا له قيمة، ونحن مهتمون بكيفية استخدام ذلك كأداة لزيادة قيمتنا في المستقبل، ولكن ليس لدينا أي شيء نعلنه في هذه المرحلة"، وبالقراءة بين السطور، يبدو أنه قد يقترح استخدام HiFi كوسيلة لرفع الأسعار في المستقبل، ولكن تم إعادة تجهيز الخدمة للوصول إلى جمهور أوسع.