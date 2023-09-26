أول منصة تتحرك لحظرها.. جدل جديد بسبب أغاني الذكاء الاصطناعي

وصلت مخاطر الذكاء الاصطناعي على عالم الموسيقى، وأعلن رئيس شركة Spotify، دانييل إيك، عن خططه بشأن الموسيقى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال دانييل إنه لا توجد خطط لحظر المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل على منصة بث الموسيقى.

وجاء هذا التصريح بعدما قامت المنصة في وقت سابق من هذا العام بسحب أغاني تضم أصواتًا مستنسخة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقال دانييل إيك إن هناك استخدامات صحيحة للتكنولوجيا في صنع الموسيقى، لكن لا ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية فنانين بشريين دون موافقتهم.

وقال إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى من المرجح أن يكون محل نقاش لسنوات عديدة، وتابع أنه نادراً ما يتحدث إلى وسائل الإعلام، لكن الذكاء الاصطناعي أثار جدلا متكررا.

وقال عندما سئل عن التحدي الذي تواجهه الصناعة: "سيكون الأمر صعبا"، فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي ليس محظورًا بجميع أشكاله على المنصة، إلا أن الشركة لا تسمح باستخدام محتواه لتدريب نموذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن لأمثاله بعد ذلك إنتاج الموسيقى.

يتحدث الفنانون بشكل متزايد ضد استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، وفي الشهر الماضي، قال الموسيقي الأيرلندي هوزير إنه سيفكر في الإضراب عن العمل بسبب تهديد الذكاء الاصطناعي لمهنته.

لم يكن دريك ولا ذا ويكند على علم بالنسخ المستنسخة من أصواتهم المستخدمة في أغنية Heart on My Sleeve. تمت إزالة الأغنية من Spotify ومنصات البث الأخرى في أبريل.