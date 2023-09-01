واجهة سياحية استثمارية| ناقد موسيقي: حفلات مهرجان العلمين خلقت تنوعا فنيا

قال مصطفي حمدي الناقد الموسيقي إن انطلاق مهرجان العلمين هذا العام يعتبر مولدا لمهرجان غنائي وترفيهي جديد في المنطقة، مضيفا أنه المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الحفلات الفنية لمهرجان العلمين خلقت حالة تنوع فني.

مدينة العلمين واجه سياحية استثمارية جديدة في مصر

وأكد حمدي خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى أن مهرجان العلمين خلق حالة من الزخم الفني في منطقة العلمين فهو شيء ضروري ومطلوب لتأسيس لمجتمع جديد ومدينة جديدة وتعتبر أقرب لواجه سياحية استثمارية جديدة في مصر، لذلك وجود الفاعليات الغنائية والثقافية والغنائية والترفيهية شيء مهم.