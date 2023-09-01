صباح الخير يا مصر يرصد أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

نقل رامي محمد مراسل القناة الاولى من مدينة العلمين الجديدة أخر فاعليات المهرجان فهو مهرجان العالم علمين ويقسم لحالتين الأولى حالة من التنوع والزخم والترويج السياحي الأضخم في الشرق الأوسط، مضيفا أن مهرجان استمر لأكثر من ٥٠ يوم.



وأكد رامي أن مدينة العلمين شهدت تنوعا في الفاعليات والأنشطة والحفلات الغنائية المستمرة على مدار اليوم وغدا، فمنطقة العلمين أرينا هي التي تشهد تنوع في الحفالات الموسيقية والعروض الخاصة بالإضاءة والمؤثرات الصوتية، لافتا إلى التنوع في الأماكن المختلفة التي تقام فيها عدد من الفاعليات.



وأضاف مراسل القناة الأولى أن رمال شواطئ العلمين تشهد العديد من الأنشطة الرياضية، كما شهدت مياة العلمين العديد من الالعاب المائية والرياضيات والسباقات والتي تفيم في بحرها العديد من السباقات والعروض الخاصة بالمراكب بمياة العلمين.

مقصد سياحي لكل الزوار

وشهدت شوارع العلمين الجديدة العديد من العروض المسرحية والفرق الموسيقية، فأصبحت العلمين من خلال مهرجان العالم علمين واجه ومقصد سياحي لكل الزوار سواء المصريين بالداخل أو الخارج.