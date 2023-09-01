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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. ويجز يختتم فعاليات مهرجان العلمين

ويجز
ويجز

يختتم مؤدي الراب ويجز، مساء اليوم، فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا على مسرح الأرينا بالعلمين الجديدة.

ومن المفترض أن يقدم ويجز خلال هذه الحفلة العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها البخت والدنيا أيه وبعودة يا بلادي ودورك جاى والغسالة.
 

ويجز يروج للحفل 

وبدأ ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية  بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين، حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

أسعار التذاكر 
 


وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة، حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصل سعرها لـ700 جنيه. 

 

نفاذ تذاكر الحفل 

وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاذ جميع تذاكر حفل المطرب ويجز بعد طرحها رسميا على الوقع الرسمي، ومن المفترض ان تشهد حفل اليوم اقبالا جماهيريا كبيرا.

 

أعمال ويجز الجديدة 
 

وكشف ويجز عن استعداده لتقديم جولة غنائية عالمية قريبا، كما أنه متحمسا للعودة للمشاركة في مسلسل جديد قريبا بعد نجاحه في بيمبو لكن هذه الخطوة تحتاج إلى فكرة حماسية والالتزام لفترة طويلة. 
 

مطرب الراب مسرح الارينا العلمين الجديدة

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