دلوقت تقدر تعلق.. YouTube Music بإمكانيات جديدة تنافس Spotify

تعتبر منصة YouTube ووالمنصات التابعة لها، بما في ذلك YouTube Music، من بين أفضل التطبيقات الترفيهية المتوفرة لأجهزة نظام تشغيل أندرويد حاليا ومع ذلك تشتد المعركة في مجال خدمات بث الموسيقى والإغاني.

تنافس YouTube Music بقوة وضراوة مع تطبيقات شهيرة ولها باع طويل في عالم الموسيقى مثل سبوتيفاي Spotify و آبل ميوزيك Apple Music وTidal وDeezer وSoundCloud وغيرهم من اللاعبين الكبار على الساحة حاليا.

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في إطار جهودها للتميز في هذه المنافسة المستمرة، قامت جوجل بإضافة ترقيات جديدة على تطبيقها يوتيوب ميوزيك مع إخفاء الخط الفاصل بين تطبيق YouTube الرئيسي وYouTube Music إلى حد كبير، حيث قامت بإضافة خانة للتعليقات على غرار التطبيق الرئيسي.

أضافت Google مجموعة كاملة من الأزرار، بما في ذلك زر للتعليقات، إلى واجهة التشغيل والنظام الأساسي في تطبيق YouTube Music، ومع ذلك، الأمر ليست مفاجأة لأن من يونيو الماضي أشار موقع 9to5Google إلى أن تغيير واجهة المستخدم لتطبيق الموسيقى الخاص بـ "يوتيوب" سيتم طرحه على نطاق واسع على كل من أندرويد وiOS.

بالإضافة إلى خانة التعليقات هناك أيضا، أزرار للإعجاب وعدم الإعجاب وعرض التعليقات أو إضافتها، وحفظ المقطع Save ومشاركته share وتنزيله، أو التبديل إلى الراديو الخاص به، ولا يزال بإمكانك النقر على صورة الألبوم للانتقال إلى وضع ملء الشاشة باستخدام الرمز الذي يظهر في الزاوية اليمنى السفلية.

مجموعة عناصر التحكم الجديدة في شاشة التشغيل الآن تجعل YouTube Music يشبه تطبيق YouTube الرئيسي إلى درجة التطابق والهدف هو توحيد تجربة المستخدم والتسهيل عليه.

إلى جانب تضمين التعليقات هناك أيضا تغيير في واجهة المستخدم، مثل زر التشغيل / الإيقاف المؤقت الأبيض ومحول الموسيقى / الفيديو في الجزء العلوي،وبالتالي قامت "جوجل" بإعادة تصميم التطبيق.