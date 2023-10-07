معاناة عمال شركة مياه الشرب والصرف بالفيوم مستمرة

يعيش العمال المؤقتين بشركة المياه والصرف الصحي بالفيوم ظروف صعبة وغير إنسانية بشكل كبير منذ نحو ثمانية سنوات، حيث لم تطبق عليهم بنود العلاوات منذ عام 2018 أى منذ خمس سنوات.

كما لم يطبق عليهم الحد الأدنى من الدرجات بما يعنى أن الراتب قريب جدا بين الدرجة السادسة والدرجة الثالثة على سبيل المثال، بالاضافة إلى توجيه العمال بالأمر بالعمل أيام الأعياد والمناسبات وأيام الإجازات الرسمية دون أدنى مقابل، وفقط تزيد مرتباتهم كل سنة 150 جنيها، وهو ما لا يكفى زيادة المعيشة فى الفترة الأخيرة.

ويأمل العمال المؤقتين نظرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لأجل تحسين أحوالهم وحتى لا تسوء أحوالهم بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.