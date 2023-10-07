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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

الصداع
الصداع

أعلن نجل الدكتور هاني الناظر عن شكوى والده من الصداع، الذي شخصه الأطباء على أنه له علاقة بخلايا سرطانية، فهل يمكن للصداع ان يكون علامة على الإصابة بالسرطان.

أنماط الصداع تستدعي القلق

 

وهناك عدة عوامل يعتمد عليها الأطباء عند الإصابة بالصداع للكشف عن السبب وإن كان له علاقة بالسرطان أم لا، لذا يفضل معرفتها للحصول على الرعاية اللازمة، وتنقسم إلى ما يلي :

 

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- موعد الشعور بالصداع، إذا كان يأتي في وقت محدد بشكل يومي أو متغير.

-عدد المرات التي تعاني فيها من الصداع، إذا كان يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا.

 

أنماط الصداع تستدعي القلق

 

- مدى تعرضك للمحفزات التي ينتج عنها الإصابة بالصداع، بما في ذلك الإضاءة القوية، والإصابة بنزلات البرد، أو تناول أطعمة معينة.

- المدة التي يستمر فيها الصداع، تتراوح من دقائق إلى ساعات أم تصل لأيام، وهل تصاب بالصداع فجأة، ويختفي من تلقاء نفسه.

- إذا كان لديك تاريخ مرضي مع السرطان، تشعر بالصداع مختلف لأول مرة.

الصداع خلايا سرطانية السرطان الدكتور هاني الناظر نزلات البرد

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