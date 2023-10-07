نهضة شاملة بقطاع النقل.. افتتاح محطات مترو جديدة وتغير أسعار التذاكر| تفاصيل

تسعى الدولة دائما إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، متطلعة إلى مستقبل أفضل، فهناك العديد من المزايا التي تعود بالنفع على القطاعات المختلفة بالدولة، وعلى رأسها قطاع النقل والمواصلات.

مشروعات نقل قيد التنفيذ

ونجحت مصر في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة على مدار الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مشروعات النقل والمواصلات، وهو الأمر الذي يتمحور حول التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة، حيث هناك المزيد من الخطط التي يتم إدراجها تحت قائمة التنفيذ لتهدف إلى مستقبل أفضل.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المشروعات الضخمة التي قامت الدولة بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، أعطى الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى تمام الساعة الثانية احتفالا بنصر أكتوبر إشارة البدء لتركيب مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل يتم تركيبها بالمشروع والذى يتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر المجيده، وحضر الاحتفال قيادات مجلس إدارة وقيادات الإدارة العليا لهيئة المحطات النووية وقيادات شركة أتوم ستروى إكسبورت وفرق العمل الفنية من الجانب المصرى والجانب الروسى.

افتتاح محطة الضبعة النووية

وأكد الوكيل خلال فاعليات تركيب المصيدة "أنها بادرة عظيمة أن يتزامن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية مع هذا اليوم العظيم، يوم العزة والكرامة اليوم الذي انتصرت فيها إرادة المصريين بعزيمة صلبة، ذلك اليوم الخالد الذى يستلهم منه المصريون جميعاً والعاملون بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء روح الكفاح والعمل الجاد، رافعين شعار ما زال العبور مستمر.

وأشار الوكيل الى انه خلال فترة وجيزة تتمثل في أربعة عشر شهر فقط شهد موقع المحطة النووية بالضبعة خمسة معالم رئيسية في مسار تنفيذ المشروع بدءً من الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى في شهر يوليو 2022 ومروراً ببدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية في شهر نوفمبر من نفس العام ووصول أولى أجزاء مصيدة قلب المفاعل في شهر مارس من العام الحالي ثم تلاها الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في شهر مايو واليوم يتم تركيب أول معدة طويلة الأجل بمحطة الضبعة النوويةظظن كما انه من المخطط بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة خلال العام الجاري أيضاً.

وتابع الوكيل أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تسير فى مسار تنفيذ المشروع سجل زاخر من الإنجازات المتتالية والمتعاقبة معاهدين الشعب المصرى والقيادة السياسية للبلاد على تحقيق الحلم النووي المصرى السلمى.

ومن جانبه، قال رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز"، إنهم بصدد إطلاق مشروع شبكة القطارات الكهربائية في مصر، بعد وصول أول قطار إلى القاهرة قبل بضعة أيام، الذين سيحتفلون من خلاله بانطلاق المشروع.

وأضاف بوش- خلال تصريحات إعلامية، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، أن المشروع يعد الصفقة الأضخم في تاريخ الشركة، ويمتد على مسافة 2000 كيلومتر، ويوفر وسيلة تنقل خضراء لنحو 90 مليون شخص، وأوضح أن المشروع يتضمن الكهرباء ونظام الإشارات والمحطات والعربات والمعدات الدارجة، بالإضافة إلى القطارات والحواسيب وعربات الشحن، مؤكدا أنهم بدأوا بالفعل في المشروع.

افتتاح محطات المترو الجديدة

وخلال أيام، تستقبل مصر 6 محطات مترو جديدة الركاب، بالخط الثالث للمترو، حيث تجهز وزارة النقل 6 محطات للعمل خلال شهر أكتوبر، ضمن المرحلة الثالثة بالخط الأخضر، وتضم محطات "السودان- امبابة -البوهى – القومية – الطريق الدائرى- محطة محور روض الفرج" وتجميع جميعها فى محافظة الجيزة، حيث كان أخر محطات تم افتتاحها العام الماضى هى "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى والكيت كات".

وارتبطت عدة ترتيبات بافتتاح المحطات الجديدة، منها تطوير كافة الشوارع المحيطة بها وعلى رأسها الشوارع التى تمر بها المحطات مثل شارع السودان وشارع المطار وشارع البوهى وشارع القومية العربية بمحافظة الجيزة، كما تم اتاحة عدد من الوظائف منها "بائع تذاكر، وأفراد أمن إدارى بالمحطات"، كما سيعد الاف المواطنين طرق الوصول لمقار عملهم بعد التشغيل للاعتماد على المترو وتقليل استخدام سيارات السيرفيس مما يخفف الزحام فى الشوارع المحيطة والقريبة للمترو.

ويخدم الخط الثالث للمترو شريحة عريضة من المواطنين لقيامه بالربط مع خطى المترو بالقاهرة الكبرى وخط القطار الخفيف، وخطى المونوريل المقرر عملهم قريبا، حيث يلتقى الخط الثالث للمترو مع الخط الأول فى محطة ناصر، ومع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور، ومع المونوريل فى محطتى الاستاد ووادى النيل، ومع الاتوبيس الترددى فى محطة الطريق الدائرى المقرر تشغيلها ضمن الـ6 محطات الجديدة، وفى محطة عدلى منصور، كما يمر هذا الخط بعدد كبير من المحاور المرورية ما يسهل الوصول لأكثر المناطق بالقاهرة الكبرى.

تسعيرة جديدة لـ تذاكر القطار الكهربائي

وخلال الأيام الماضية، أعلنت شركة أر إيه تي بي lrt، المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وجاءت مواعيد القطار الكهربائى الخفيف LRT كالتالي:

- في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:

- الذروة الصباحية: بدءًا من الساعة 6.30 صباحًا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحًا

- الذروة المسائية: بدءًا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45

- في الاتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هى:

- صباحًا: من الساعة 7.15 وحتى 10.05 صباحًا

- مساءً: من الساعة 2.00 مساءً حتى الساعة 4.40 مساءً.

وجاءت أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT بعد التخفيض كالآتي:

- حتى 3 محطات بـ 10 جنيهات بدلا من 15 جنيهًا.

- حتى 5 محطات بـ15 جنيهًا بدلا من 20 جنيهًا.

- حتى 7 محطات بـ15 جنيهًا بدلا من 25 جنيهًا.

ويتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة، كما يتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصو، وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور، وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن شبكة النقل والمواصلات لها دور مهم في دعم مشروعات التنمية المستدامة.

وأضاف مهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة أخذت على عاتقها توفير بنية أساسية جيدة، لمواكبة طموح الدولة في مشروعات التنمية، وتابع أن شبكة الطرق قبل 2014 كان يقدم لها حلول مسكنة لا ترقى إلى الحلول المتكاملة فكانت تؤجل المشاكل ولا تحلها بشكل جذري.

وأشار مهدي، إلى أن إنشاء المدن الصناعية والمصانع لم يكن ليتم دون شبكة نقل ومرافق جيدة بجانب الوصول للبنية السياحية أيضًا تطلب بنية تحتية جيدة.

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تحاول تغيير مفهوم النقل والمواصلات من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى مفهوم أوسع وأشمل وهو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

والهدف من تطوير النقل والمواصلات والموانئ سواء برية أو بحرية، ربط الدولة المصرية بمحيطها الإقليمي والدولي لا سيما أن كل دولة أصبحت لا تعمل بمعزل عن نفسها فضلا عن أن مشروعات التنمية المحلية أو الداخلية دائما ما ترتبط بالمفهوم العالمي.