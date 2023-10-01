وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيدخل أبو سمبل لأول مرة في التاريخ

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أنه جرى التخطيط لإنشاء 3 خطوط لشبكة القطار الكهربائي السريع تربط كل مصر ببعضها، وذلك من خلال ربط البحرين الأبيض والأحمر، شمال وجنوب مصر، وكل مناطق الصناعة والزراعة.

وأضاف وزير النقل، خلال حديثه في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» أنَّ «القطار الكهربائي السريع سيدخل منطقة أبو سمبل، وهذه هي المرة الأولى التي يدخلها قطار في تاريخها، إذ كان يذهب السياح إلى هناك بالطائرة ويغادرونها في اليوم نفسه، وهذا القطار سيمر بكل محافظات الصعيد».

إلى ذلك، أكّد الوزير أنَّ القطار الإقليمي الأول في مصر موجود في القاهرة ووصل إلى الإسكندرية ويتنقل في أرض المعارض بالتجمع الخامس وسيراه كل المصريين في 5 نوفمبر المقبل، موضحًا «بدأنا بالقطار الإقليمي الذي سيمر بكل المراكز وليس القطار السريع».