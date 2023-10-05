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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقل الدولي تبحث سبل تنمية قطاع اللوجستيات تماشيا مع متطلبات العصر الحديث

صدى البلد

عقدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها.

 

وقال أيمن الشيخ رئيس الشعبة إنه تم خلال الاجتماع استعرض كافة المقترحات والرؤي بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشعبة حول هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة القطاعات والأنشطة الأخرى.

 

وأكد "الشيخ" أهمية قطاع النقل واللوجستيات ليس علي صعيد القطاعات المختلفة بل علي مستوي الاقتصاد القومي علي اعتبار أنه قطاع له أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية التي أصبحت اللوجستيات تتصدر بها المشهد من أجل تحقيق التطوير والتنمية ولذلك الاهتمام بقطاع اللوجستيات سيكون له الأثر الأكبر علي التنمية المستدامة.

 

وتابع "الشيخ": الشعبة تتطلع الي تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع التطورات العالمية علي صعيد النقل واللوجستيات حيث ان هذا القطاع سيكون له مردود إيجابي علي تكلفة السلع وثم علي الأسعار النهائية للسلع ولذلك هناك اهتمام كبير من القيادة المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع اللوجستيات والمناطق اللوجستية.

 

وأردف رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات: قطاعنا يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية لمعظم الأنشطة الأخرى وله مردود إيجابي علي ضبط الأسواق ومن هنا تهتم معظم الدول باللوجستيات وتسعي إلي تطويرها وتنميتها بما يتواكب مع متطلبات العصر وهو ما نسعي اليه في الشعبة من خلال فكر غير تقليدي يراعي متطلبات العصر الحديث.

 

واختتم "الشيخ": ستكون هناك مذكرة سترفعها الشعبة الي مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري تتضمن أهم المطالب والمقترحات من أجل تطوير وتنمية قطاع النقل واللوجستيات تشمل رؤية الشعبة وجمعيتها العمومية.

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