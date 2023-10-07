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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل تدريبية على طرح مشروعات الخطة الاستثمارية بـ أسيوط

ورش تدريبية على نوذج
ورش تدريبية على نوذج طرح الخطة الاستثمارية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنظيم ورش عمل تدريبية على كراسات الطرح النموذجية على مشروعات الخطة الاستثمارية 23 / 2024 بالاضافة الى ورش عمل الدليل التصميمى لمشروعات المواقف والدليل التصميمى للاسواق والسويقات و ورشة عمل على اجراءات واشتراطات دليل البرنامج بشان التعاقدات على مشروعات الخطة الاستثمارية في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا ودور المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية في المتابعة والتأكد من سير العمل بالمشروعات الممولة من البرنامج وإلتزامها بالاشتراطات ذات الصلة ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .


وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم ورش العمل بمركز التدريب بديوان عام المحافظة بمشاركة أعضاء فريق المكتب التنسيقى بوزارة التنمية المحلية وبعض الاستشاريين المتخصصين بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ويحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة وفتحى صلاح عامر أخصائى بناء القدرات والتدريب بالوحدة ورؤساء المراكز والاحياء والاستشارى مجدى سيد جاد ومسئولى التنمية العمرانية والتعاقدات والمشتريات ومديرية الاسكان بالمحافظة ومهندسى الادارات الهندسية بالمراكز والاحياء ومسئولى المواقف والاسواق  ، لافتا الى انه تم خلال الورش مناقشة واستعراض الإجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ مشروعات الخطة لااستثمارية بالمحافظة 2023 / 2024 ومن ضمنها مشروعات برنامج التنمية الملحية بصعيد مصر وبمساعدة فريق عمل وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة على كراسات الطرح النموذجية للمشروعات والدليل التصميمى لمشروعات الاسواق والمواقف والسويقات والتعاقدات على المشروعات وإستيفاء المستندات والوثائق والإجراءات المتعلقة بالبيانات التي سيتم العمل بها بما يتفق مع أحكام اتفاقية القرض ودليل التشغيل ووفقًا لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الأداء المتوقع وبناءًا على توجيهات الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر  .

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وأعلن محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل.

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