شاهد.. نيران حريق هائل يلتهم حظيرة مواشى وعدد من العشش بقرية الحداد ببسيون

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية ، من إخماد نيران حريق هائل إندلع داخل حظيرة مواشى وعدد من العشش وشون التبن وأسفر الحريق عن نفوق 3 رؤوس مواشى.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز على راسهم مأمور المركز ، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية، وبالفحص تبين أن الحظيرة ملك المواطن عبد العزيز ابراهيم منصور صقر والمواطن احمد ابراهيم منصور صقر والمواطن عبد المنعم محمد قطب صقر المقيمين بقرية الحداد التابعة لمركز بسيون.

وأسفر الحريق عن حريق حظيرة مواشي وعدد ٢ عشه للمواشي وعدد ٣ شون تبن والشونه عباره عن 20 حمل تبن لكل شونه وتقدر كل شونه بعشرين الف جنيه وتم حريق عدد٣ شون التبن وتم حرق عدد ٣ مواشي عمر كل ماشيه من خمس لست سنوات وهم عباره عن اتنين جاموس وعدد ١ بقره وتقدر ثمن كل جاموسه من ١٠٠ لي ١١٠ الف جنيه وعدد ١ بقره تقدر من ٧٠ لي ٩٠ الف جنيه ، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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