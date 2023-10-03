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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالا باليوبيل الذهبي.. ثقافة طنطا تكرم أبطال نصر أكتوبر المجيد

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

احتفل قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناسبة مرور 50 عاما على النصر العظيم، وسط إقبال كبير من رواد القصر والمهتمين بالشأن الثقافي بالغربية لحضور الفعاليات التي ضمت عددا من الفقرات الثقافية والفنية.

في مستهل حديثه، تناول الرائد متقاعد مجدي عبد السلام، أحد أبطال معركة العبور، الساعات الأخيرة قبل بدء هجوم قواتنا المسلحة لتحرير أرض سيناء الغالية، مؤكدا أن الانتصار العظيم جاء ثمرة لتضحيات الأبطال البواسل التي روت دماؤهم أرض الفيروز، وتابع قائلا: "لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة تحرير للأرض من المحتل، إنما كانت ملحمة وطنية متكاملة، قام بها رجال قواتنا المسلحة".

وشهدت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية، منها: افتتاح معرض رسم لرواد القصر من الأطفال، حيث أظهر المعرض كثيرا من الصور التي عبرت عن الملحمة الوطنية التي دارت على أرض الفيروز، فيما قدمت الطفلتان ناريمان باسم، ورودينا الطوخي، باقة من الأغاني والقصائد الوطنية في حب مصر، من بينها: رائعة كوكب الشرق أم كلثوم "القلب يعشق كل جميل".

اختتمت الفعاليات بتقديم شهادات التقدير لكل من الرائد متقاعد مجدي عبد السلام، والرائد متقاعد صبحي كوته، كونهما كانا أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة السادس من أكتوبر، كما تم تكريم الفنان وحيد غنيم لمشاركته المميزة بفعاليات دورة الخط العربي التي أقيمت خلال الإجازة الصيفية للأطفال.

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