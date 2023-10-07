أحمد موسى مشيدا بمؤسسة أبو العينين: لها دور كبير في دعم السيسي

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بدور مؤسسة النائب محمد أبو العينين للعمل الخيري والاجتماعي، في دعم وتأييد الرئيس السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مؤسسة أبو العينين لها دور كبير في دعم الرئيس السيسي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مؤسسة أبو العينين نظمت احتفالية كبيرة؛ لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “مليون و130 ألف توكيل من المصريين لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، قدمتها الحملة الانتخابية للرئيس السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات”.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن توكيلات دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية من مختلف أنحاء الجمهورية.