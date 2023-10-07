هو ده حجمه.. أحمد موسى: محدش مانع حد يعمل توكيلات لـ أحمد الطنطاوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك من يرغب في الترويج إلى شائعات عن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أجهزة ومؤسسات الدولة لا تتدخل على الإطلاق في سير الانتخابات وعمل التوكيلات لمختلف المرشحين ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى صور لأعداد قليلة من المواطنين يقومون بعمل توكيلات لأحمد طنطاوي، :" هو ده حجم أحمد طنطاوي وهو أنا هروح أجبله ناس تعمل له توكيلات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محدش مانع حد من إنه يعمل توكيلات لأي مرشح ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أحمد طنطاوي لم يستطع حتى الآن جمع الـ 25 ألف توكيل للخوض سباق الانتخابات الرئاسية".