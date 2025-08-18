الجبهة الوطنية ببني سويف يستعد لانتخابات الإعادة بالشيوخ بالاجتماعات والجولات بالقري

أعلن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف برئاسة الدكتور هشام مجدي أمين الحزب بالمحافظة عن تشكيل أمانة الشؤون البرلمانية بندر بني سويف، برئاسة محمد الريدي أمين الأمانة، وبمشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب ، حيث يأتي هذا التشكيل في إطار خطة الحزب لدعم العمل البرلماني وتعزيز التواصل الفعال بين المواطنين وممثليهم، بما يسهم في رفع الوعي السياسي وتفعيل الدور الرقابي والخدمي في المجتمع المحلي.

واكد مسؤولى الحزب أن تشكيل أمانة الشؤون البرلمانية يهدف إلى تطوير أدوات العمل السياسي والتركيز على تحقيق المبادئ الوطنية وخدمة أبناء بني سويف، مع تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع أعضاء الأمانة في أداء مهامهم وتحقيق تطلعات المواطنين.

حيث تم اعتماد التشكيلات من الدكتور هشام مجدي أمين المحافظة ومحمود عزوز أمين تنظيم المحافظة .

وفي إطار الحراك السياسي والجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمركز ببا، انعقد اجتماع موسّع بين أعضاء أمانة الحزب بمركز ببا وأهالي مجلس قروي طنسا، وذلك للتأكيد على دعم ومساندة مرشح الحزب الدكتور هشام مجدي في الانتخابات القادمة ، حيث شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الأهالي الذين أكدوا التزامهم الكامل بالاصطفاف خلف مرشح الحزب، تقديراً لمواقفه الوطنية وخبراته البرلمانية وخدماته الجليلة التي قدّمها لأبناء مركز ببا وبني سويف.

وأكد أعضاء الأمانة خلال الاجتماع أن الدكتور هشام مجدي يمثل صوت الناس الحقيقي، وأن الالتفاف حوله واجب وطني، داعين الجميع إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتصويت بكثافة لصالحه من أجل مستقبل أفضل لمركز ببا وأهلها

فيما استقبل أهالي قرية الميمون الدكتور هشام مجدي خلال زيارته التفقدية للقرية، حيث حرص على متابعة احتياجات المواطنين والوقوف على أبرز المطالب الخدمية التي تهم الأهالي.

وقد عبّر أهالي الميمون عن تقديرهم العميق للدكتور هشام مجدي لما يقدمه من جهد ملموس على أرض الواقع، وما حققه من إنجازات تصب في خدمة المواطن، مؤكدين دعمهم الكامل ومساندتهم له في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، إيماناً منهم بقدرته على الاستمرار في العطاء وتمثيلهم خير تمثيل تحت قبة المجلس.

وفي إطار الاستعدادات لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمركز الواسطى اجتماعاً تنظيمياً، بهدف التأكيد على دعم مرشح الحزب الدكتور هشام مجدي، وتعزيز الجهود لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

حيث حضر الاجتماع كل من اللواء عصام خلاف أمين مساعد المحافظة وممدوح عبد العزيز أمين الحزب بمركز الواسطى والعميد محمود سنجر أمين التنظيم ، وقد شدّد الحضور على أهمية رفع وعي الناخبين بالدور الوطني لمجلس الشيوخ في دعم مسيرة التنمية والتشريع، مؤكدين أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تجسّد انتماء وحرص أبناء المركز على مستقبل وطنهم، ودعمهم لكل ما يخدم مسيرة البناء والتنمية.

وتم عقد لقاءًا جماهيريًا نظمه ممدوح عبدالعزيز أمين الحزب بالواسطى، الذي تحدث بلهجة صريحة قائلًا “إحنا في الزمن الأغبر اللي احنا فيه.. اللي بينجح في الانتخابات بياخد الكارنيه ويطلع على مصر ومابنشوفوش تاني.. لكن الدكتور هشام ابن بهبشين، كان نائب سابق وسهل توصله في أي وقت.. فيما قال هشام مجدي نفسه خلال اللقاء ”أنا راجل مش بيزنس مان.. أنا جاي عشان أخدمكم عندي أرض زراعية من والدي بزرعها وبس.. لا شركات ولا محطة بنزين. أبوي الله يرحمه كان نائب وماخدش حبة رمل.. وأنا مش هخلط بين شغل السياسة وشغل رجال الأعمال أنا فلاح زيكم بزرع لوبيا وفاصوليا".