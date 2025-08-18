قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
أحمد موسى: معبر رفح لم يغلق.. والمقترح المصري القطري بانتظار الرد الإسرائيلي
إصابة وسام أبو علي.. كم سيغيب المهاجم الفلسطيني عن الملاعب؟
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أحمد موسى: مصر تنقذ غزة بمقترح إنساني.. ومعبر رفح مفتوح دائما
ترامب: بوتين ينتظر مكالمتي بعد انتهاء اجتماعات زيلينسكي والقادة الأوربيين
أحمد موسى: المقترح المصري القطري خطوة حاسمة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني
المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خطوة بخطوة
السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجبهة الوطنية ببني سويف يستعد لانتخابات الإعادة بالشيوخ بالاجتماعات والجولات بالقري

هشام مجدي
هشام مجدي
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف  برئاسة الدكتور هشام مجدي أمين الحزب بالمحافظة عن تشكيل أمانة الشؤون البرلمانية بندر بني سويف، برئاسة محمد الريدي أمين الأمانة، وبمشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب ، حيث يأتي هذا التشكيل في إطار خطة الحزب لدعم العمل البرلماني وتعزيز التواصل الفعال بين المواطنين وممثليهم، بما يسهم في رفع الوعي السياسي وتفعيل الدور الرقابي والخدمي في المجتمع المحلي.

واكد مسؤولى الحزب أن تشكيل أمانة الشؤون البرلمانية يهدف إلى تطوير أدوات العمل السياسي والتركيز على تحقيق المبادئ الوطنية وخدمة أبناء بني سويف، مع تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع أعضاء الأمانة في أداء مهامهم وتحقيق تطلعات المواطنين.

حيث تم اعتماد التشكيلات من الدكتور هشام مجدي أمين المحافظة ومحمود عزوز أمين تنظيم المحافظة .

وفي إطار الحراك السياسي والجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمركز ببا، انعقد اجتماع موسّع بين أعضاء أمانة الحزب بمركز ببا وأهالي مجلس قروي طنسا، وذلك للتأكيد على دعم ومساندة مرشح الحزب الدكتور هشام مجدي في الانتخابات القادمة ، حيث شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الأهالي الذين أكدوا التزامهم الكامل بالاصطفاف خلف مرشح الحزب، تقديراً لمواقفه الوطنية وخبراته البرلمانية وخدماته الجليلة التي قدّمها لأبناء مركز ببا وبني سويف.

وأكد أعضاء الأمانة خلال الاجتماع أن الدكتور هشام مجدي يمثل صوت الناس الحقيقي، وأن الالتفاف حوله واجب وطني، داعين الجميع إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتصويت بكثافة لصالحه من أجل مستقبل أفضل لمركز ببا وأهلها

فيما استقبل أهالي قرية الميمون الدكتور هشام مجدي خلال زيارته التفقدية للقرية، حيث حرص على متابعة احتياجات المواطنين والوقوف على أبرز المطالب الخدمية التي تهم الأهالي.

وقد عبّر أهالي الميمون عن تقديرهم العميق للدكتور هشام مجدي لما يقدمه من جهد ملموس على أرض الواقع، وما حققه من إنجازات تصب في خدمة المواطن، مؤكدين دعمهم الكامل ومساندتهم له في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، إيماناً منهم بقدرته على الاستمرار في العطاء وتمثيلهم خير تمثيل تحت قبة المجلس.

وفي إطار الاستعدادات لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمركز الواسطى اجتماعاً تنظيمياً، بهدف التأكيد على دعم مرشح الحزب الدكتور هشام مجدي، وتعزيز الجهود لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

حيث حضر الاجتماع كل من اللواء عصام خلاف أمين مساعد المحافظة وممدوح عبد العزيز أمين الحزب بمركز الواسطى والعميد محمود سنجر أمين التنظيم ، وقد شدّد الحضور على أهمية رفع وعي الناخبين بالدور الوطني لمجلس الشيوخ في دعم مسيرة التنمية والتشريع، مؤكدين أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تجسّد انتماء وحرص أبناء المركز على مستقبل وطنهم، ودعمهم لكل ما يخدم مسيرة البناء والتنمية.

وتم عقد لقاءًا جماهيريًا نظمه ممدوح عبدالعزيز أمين الحزب بالواسطى، الذي تحدث بلهجة صريحة قائلًا “إحنا في الزمن الأغبر اللي احنا فيه.. اللي بينجح في الانتخابات بياخد الكارنيه ويطلع على مصر ومابنشوفوش تاني.. لكن الدكتور هشام ابن بهبشين، كان نائب سابق وسهل توصله في أي وقت.. فيما قال هشام مجدي نفسه  خلال اللقاء ”أنا راجل مش بيزنس مان.. أنا جاي عشان أخدمكم عندي أرض زراعية من والدي بزرعها وبس.. لا شركات ولا محطة بنزين. أبوي الله يرحمه كان نائب وماخدش حبة رمل.. وأنا مش هخلط بين شغل السياسة وشغل رجال الأعمال أنا فلاح زيكم بزرع لوبيا وفاصوليا".

بني سويف الجبهة الوطنية محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

مصطفي محمد

عيد ميلاد سعيد عدي.. رسالة مصطفى محمد لابنه عبر إنستجرام

عصام الحضري

بعد غيابه عن الحلقة.. سهام صالح تهاجم الحضري: لعل المانع خير

إبراهيم نور الدين

إبراهيم نور الدين: أزمة معروف وهانى بدون لازمة.. وأنا ضد قرار الحكم

بالصور

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

تكييف
تكييف
تكييف

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد