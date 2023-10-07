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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصورة الصحيحة.. أبو العينين يواجه البرلمان الأوروبي بحقيقة ما يحدث في مصر

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين وأحد أعضاء البرلمان الأوروبي

عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو لإشادة عضو بالبرلمان الأوروبي بـ مصر والإنجازات التي تحدث في كافة القطاعات، في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

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وأكد الإعلامي أحمد موسى أن تيريه ماريانيه عضو البرلمان الأوروبي بلجنة العلاقات الخارجية  أحد أصدقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، ويلتقي به كثيرا خلال جولات أبو العينين الخارجية.

ومن جانبه قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد ببروكسل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى :" في يونيو الماضي التقى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مع تيريه ماريانيه عضو البرلمان الأوروبي ".

وأضاف يوسف:" أبو العينين يواجه أعضاء البرلمان الأوروبي دائما بحقيقة ما يحدث في مصر في كافة زياراته للبرلمان الأوروبي وينقل الصورة الحقيقية لهم لتصحيح المفاهيم المغلوطة".

وتابع مجدي يوسف:" الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان الأوروبي مغيبون ولا يعلمون حقيقة ما يحدث في مصر ".

مصر أبو العينين محمد أبو العينين أحمد موسى اخبار التوك شو

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