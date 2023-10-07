قيادي بمستقبل وطن يفضح مخطط البرلمان الأوروبي | ويؤكد : لن يفلح

علق محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها.

وقال محمد رزق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أدين التدخل السافر وغير المبرر في الشؤون المصرية ".

وأضاف محمد رزق:" نحن أمام تعدٍ سافر وصارخ من البرلمان الأوروبي في شؤون مصر ، مضيفا:" البرلمان الأوروبي ليس وصيّا على الدولة المصرية".

وتابع"البرلمان الأوروبي طالب بوقف المضايقات لأحد المرشحين في الانتخابات وهذه الادعاءات غير صحيحة وهناك حرية في عمل التوكيلات وهناك سياسيون وفنانون أعلنوا تأييديهم لمختلف المرشحين بكل حرية ".

واكمل محمد رزق:" أي مواطن قادر على عمل توكيل لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية "، مضيفا:" البرلمان الأوروبي تحدث عن أحمد طنطاوي لأنه أعلن أنه سيقوم بمصالحة مع الإخوان وسوف يعيدهم على الحياة السياسية والشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان مرة أخرى ".

ولفت محمد رزق:" البرلمان الأوروبي يرغب في تشويه العملية الانتخابية الرئاسية قبل ان تبدأ في مصر "، مضيفا:" أي دولة تشهد تدخلا اجنبيا يتم تدميرها وهذا ما يرغب في تحقيقه البرلمان الأوروبي لكنهم لن يفلحوا مطلقا".