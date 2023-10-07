النائب مجاهد نصار للبرلمان الأوروبي: لا أحد يستطيع فرض الوصاية على مصر

علق مجاهد نصار عضو مجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها.

وقال مجاهد نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البرلمان الأوروبي يتحدث دائما عن مصر ويتدخل في الشؤون الداخلية لمصر ويحاول فرض وضع معين على السياسة المصرية ".

وأضاف مجاهد نصار :" لا يوجد أحد واصيا على الدولة المصرية وقرار مصر مستقل"، مضيفا:" لماذا لا ينتبه البرلمان الأوروبي للمشاكل الخاصة به ".

وتابع مجاهد نصار :" لماذا لا يناقش البرلمان الأوروبي مشاكله مثل الهجرة غير الشرعية والمناخ والطاقة وغيرها من المشاكل التي يتعاني منها دول البرلمان ".

واكمل مجاهد نصار :" أقول للبرلمان الأوروبي أترك مصر ودعها وشأنها ومصر قادرة على إدارة شئونها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ولفت مجاهد نصار :" البرلمان الأوروبي لديه نية مبيتة للهجوم على مصر والعمل على تشويه صورة الانتخابات الرئاسية المقبلة ".