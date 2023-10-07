النائب طه الناظر عن بيان البرلمان الأوروبي: نرفض أي تدخل خارجي في شئوننا

علق طه الناظر عضو مجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها.

وقال الناظر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بيان البرلمان الأوروبي عن مصر يمارس الضغوط على بعض المواقف المصرية السياسية".

وأضاف :" البرلمان الأوروبي يحاول استغلال فترة الانتخابات الرئاسية التي تدار بنزاهة تحت إشراف قضائي كامل ويحاولون استغلال بعض العقول المريضة كي يكون ورقة ضغط على مصر".

وتابع "البرلمان المصري يرفض أي تدخل خارجي في شؤون مصر الداخلية"، مضيفا:" البرلمان الأوروبي ذكر أسماء بعينها في بيانه وما الأسباب من ذكر هذه الأسماء المحددة".

واكمل" البرلمان الأوروبي له أغراض معينة ويرغبون في إحداث شرخ داخل النسيج المصري لكن لدينا إرادة حقيقية للاستقرار والأمن ".

ولفت طه الناظر :" المرشح أحمد طنطاوي لا يمتلك قاعدة جماهيرة ويستعين بالخارج وهذا الأسلوب سيئ ومصر دولة مستقلة ذات سيادة ".