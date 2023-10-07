عصام شيحة : بيان البرلمان الأوروبي كان متوقعا في هذا التوقيت لهذا السبب..فيديو

علق عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على بيان وتصويت البرلمان الأوروبي بشأن مصر.

وقال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مفيش مرة البرلمان الاوروبي بينظر لحالة مصر غير لما بيتكلم عن حقوق الإنسان".



وأضاف: "بيان البرلمان الأوروبي كان متوقعا في هذا التوقيت لأن هناك معركة انتخابية في مصر، وهناك منافسة في الانتخابات"، موضحا: "البرلمان الأوروبي يعتبر حقوق الإنسان أداة من أدواته التي يتدخل فيها في الشؤون الداخلية للدولة المصرية".