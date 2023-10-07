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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف: بيان البرلمان الأوروبي استهداف واضح لمصر

أيمن نصري
أيمن نصري

علق أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، على بيان وتصويت البرلمان الأوروبي بشأن مصر، قائلا: "ليست المرة الأولى، وفيه استهداف واضح للدولة المصرية".

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وأضاف أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك قناعة أن التقارير التي استند عليها بيان البرلمان الأوروبي بها معلومات كاذبة ولا تتسم بالنزاهة والحيادية".

وأشار أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف،: إلى أن "عددا كبيرا من نواب البرلمان الأوروبي يرون أن التجاوزات والانتهاكات التي تحدث، تحدث في 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأوضح أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، أن: "دول الاتحاد الأوروبي نفسها فيها مشاكل أيضا"، متسائلا: "لماذا يتم تسليط الضوء فقط على الدولة المصرية".
 

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