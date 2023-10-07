حياة كريمة أصل حقوق الإنسان.. رئيس حزب مصر أكتوبر: بيان البرلمان الأوروبي مشبوه

علقت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها .

وقالت جيهان مديح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يسيطرون على أعضاء البرلمان الأوروبي".

وأضافت جيهان مديح :" بيان البرلمان الأوروبي عن مصر مشبوه واختزل ملف حقوق الإنسان في مصر في العفو عن شخصيات بعينها".

وتابعت جيهان مديح: "البرلمان الأوروبي نسى مبادرات الرئيس السيسي والعفو الرئاسي عن الكثير من المحبوسين"، مضيفة:" مبادرة حياة كريمة هي اصل حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للمواطنين".

وأكملت جيهان مديح :" الرئيس السيسي قضى على العشوائيات ووفر حياة آمية محترمة للمواطن كما عمل على توفير تعليم وخدمات صحية جيدة للمواطن ".