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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حياة كريمة أصل حقوق الإنسان.. رئيس حزب مصر أكتوبر: بيان البرلمان الأوروبي مشبوه

صدى البلد

علقت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها .

 

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وقالت جيهان مديح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يسيطرون على أعضاء البرلمان الأوروبي".

 

 وأضافت جيهان مديح :" بيان البرلمان الأوروبي عن مصر مشبوه واختزل ملف حقوق الإنسان في مصر في العفو عن شخصيات بعينها".

 

 وتابعت جيهان مديح: "البرلمان الأوروبي نسى مبادرات الرئيس السيسي والعفو الرئاسي عن الكثير من المحبوسين"، مضيفة:" مبادرة حياة كريمة هي اصل حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للمواطنين".

 

وأكملت جيهان مديح :" الرئيس السيسي قضى على العشوائيات ووفر حياة آمية محترمة للمواطن كما عمل على توفير تعليم وخدمات صحية جيدة للمواطن ".

البرلمان الأوروبي مصر أكتوبر اخبار التوك شو مصر حقوق الإنسان

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