طارق نصير: بيان البرلمان الأوروبي عن مصر مضلل وتدخل سافر في شئوننا

علق اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها .

وقال طارق نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كافة القوى السياسية في مصر أصدرت بيانات إدانة لبيان البرلمان الأوروبي ".

وأضاف طارق نصير: "بيان البرلمان الأوروبي مضلل وتدخل سافر في شأن مصر الداخلي"، مضيفا:" دول عربية كثيرة أدانت بيان البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي أدان ما صرح به البرلمان الأوروبي".

وتابع طارق نصير:" 22 دولة داخل البرلمان العربي أدانوا بيان البرلمان الأوروبي عن مصر واكدوا رفضهم للتدخل في الشأن المصري ".

وأكمل طارق نصير :" مصر رمانة الميزان الخاصة بالدول العربية واستقرار مصر من استقرار الوطن العربي وأمن مصر يعتبر أمنا قوميا للوطن العربي بالكامل ".

وعن تدشين الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قال طارق نصير:" ما رأيناه اليوم عُرس ديمقراطي وجميعا ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات وسعدت بالعدد الكبير من تزكية نواب البرلمان للرئيس السيسي".