يبيّن رفض المصريين .. عزة مصطفى تطالب برلمانية بتصوير فيديو بلغة البرلمان الأوروبي

علقت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها.

وقالت هند رشاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البرلمان الأوروبي مازال يراهن على عودة الإخوان إلى المشهد السياسي المصري".

وطالبتها الإعلامية عزة مصطفى، النائبة هند رشاد بتصوير فيديو باللغة الإنجليزية لإيصال الرفض الشعبي لبيان البرلمان الأوروبي ورفض المصريين عودة الإخوان للمشهد السياسي المصري ".

وتابعت هند رشاد :" الكثير من الأحزاب اليسارية داخل البرلمان الأوروبي لها علاقة وثيقة بجماعات الإخوان الإرهابية لأنها تحصل على تمويل منها ".

وأكملت هند رشاد:" جماعة الإخوان الإرهابية تحاول أن تعود الى المشهد السياسي المصري عن طريق بيانات البرلمان الأوروبي".