أمين إعلام النواب : بيان البرلمان الأوروبي عن مصر حوله علامات استفهام كثيرة

علقت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها.

وقالت هند رشاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بيان البرلمان الأوروبي حوله العديد من علامات الاستفهام خاصة توقيته".

وأضافت هند رشاد :" بيان البرلمان الأوروبي مرسل ويصدر بصفة دورية عن البرلمان الأوروبي".

وتابعت هند رشاد :" الكثير من الأحزاب اليسارية داخل البرلمان الأوروبي لها علاقة وثيقة بجماعات الإخوان الإرهابية لأنها تحصل على تمويل منها ".

وأكملت هند رشاد:" جماعة الإخوان الإرهابية تحاول أن تعود الى المشهد السياسي المصري عن طريق بيانات البرلمان الأوروبي".