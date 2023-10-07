مفيش مصداقية.. حسام الخولي: جماعة الإخوان تسيطر على البرلمان الأوروبي

علق حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها .

وقال حسام الخولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "لم نفاجأ ببيان البرلمان الأوروبي والبرلمان الأوروبي يسيطر عليه جماعة الإخوان ومصالح الأحزاب اليسارية ".

وأضاف حسام الخولي :" البرلمان الأوروبي يتدخل بشكل سافر في شؤون مصر الداخلية ".

وتابع حسام الخولي:" البرلمان الأوروبي لا يتمتع بالمصداقية والشفافية"، مضيفا:" البرلمان الأوروبي طرح أسماء محكوما عليها في قضايا جنائية ويرغبون في الإفراج عنهم ".

وأكمل حسام الخولي:" يجب ألا نأخذ بيانات البرلمان الأوروبي عن مصر باهتماما لأنهم يصدرونها بشكل دوري".