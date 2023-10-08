سر أشهر مشروبات في العالم.. فيديو يشعل السوشيال ميديا

في خطوة غير متوقعة، أثار مقطع فيديو لبلوجر لبناني، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تمكن من كشف سر المشروبات الجاهزة لإحدى العلامات التجارية الشهيرة، وذلك بعدما سربته موظفة سابقة كانت تعمل بأحد المتاجر التابعة للشركة.

في المقطع المصور، يظهر البلوجر محمد شحاده، المعروف بـ "شحاده" وهو يروي بطريقة طريفة كيف امتلكت موظفة أمريكية سابقة تفاصيلًا حصريا عن صنع المشروبات الجاهزة في المتجر الذي كانت تعمل به. قدم شحاده تفسيرًا مبسطًا لعملية إعداد هذه المشروبات، بما في ذلك المكونات الأساسية والطرق المستخدمة في صنعها.

ما أضفى على المقطع جاذبية كبيرة هو الأسلوب الفكاهي الذي استخدمه شحاده في تقديم المعلومات، حيث استخدم مزيجًا من النكات والتعليقات الساخرة لجذب انتباه المشاهدين.

وتفاعل المستخدمون على نطاق واسع مع المقطع، حيث تمت مشاركته وإعادة نشره بشكل كبير على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

تجاوزت ردود الفعل الإيجابية حدود المجتمع الافتراضي، حيث تداولت وسائل الإعلام المحلية يومياته مع صنع المشروبات.

مع زيادة الانتشار الكبير للمقطع، تساءل العديد من الأشخاص عن تأثير هذا الفيديو على العلامة التجارية المذكورة، وكيف ستتعامل مع هذا الكشف لأسرارها.