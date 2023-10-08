ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 260 في العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، بعدما استهدف الطيران الحربي للاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة، وفق ما ذكر موقع إلا الفلسطيني.

مع استشهاد الأربعة ترتفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ يوم أمس إلى 260 شهيدا.

وأكدت مصادر محلية، أن أربعة مواطنين استشهدوا جراء تدمير البناية التي يقطنون فيها في حي النصر.

أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بوصول خمس إصابات، نتيجة استهداف منزل في منطقة معن.

وقد لحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة، فوفق آخر احصائية تم تدمير 14 منزلا، وستة أبراج، ناهيك عن الأضرار البالغة في البنى التحتية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

