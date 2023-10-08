في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، التفاصيل الكاملة لرفض سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، توقيع نجله عمر عقدا احترافيا مع القلعة الحمراء، بعد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “عمر سيد معوض موهبة جيدة جدا واللاعب سيعود أقوى بإذن الله بعد الإصابة”.

وأضاف: “عمر سيد معوض تحت 18 عاما وبالتالي لا بد من توقيعه على عقد جديد مع الأهلي للعب في صفوف الفريق الأول، واللاعب موهبة طاغية وأحسن من أبوه 100 مرة، وسيد معوض يفرح عندما أقول له هذا الكلام”.

وتابع: “النادي الأهلي طلب من اللاعب التوقيع على عقد جديد، وحدث اجتماع بين محمود الخطيب وسيد معوض، وقال الخطيب أن الأهلي يريد استمرار عمر في النادي، لكن رد سيد معوض أنه يريد احتراف اللاعب”.

وتابع: "لخطيب أخبر سيد معوض أن الأهلي سيبحث عن صيغة جيدة تسمح للاعب في الاحتراف، لكن سيد معوض اعتذر".

وواصل: “نادي زد طلب لعب عمر له على سبيل الإعارة لكن سيد معوض رفض ، ومحدش يزعل من الأمر ده يا جماعة لأن اللاعب سيحترف الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، واللاعب هدفه الاحتراف عشان محدش يقلب على كابتن سيد معوض”.

وأشار: “الخطيب قال خلاص طالما اللاعب مش عاوز يوقع، وحدثت بعد ذلك إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، ليخبر الأهلي سيد معوض بتحمل كافة تكاليف العملية الجراحية والعلاج الطبيعي هنا في مصر، لكن سيد معوض طلب أن تكون العملية خارج مصر".

وأضاف: “الأهلي قال اللاعب هيرجع من الإصابة لن يكون لاعبا في النادي، ليرد سيد معوض بأنه سيتحمل هو إجراء عملية نجله في الخارج”.