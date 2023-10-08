أول رد فعل من لجنة الحكام تجاه قرار طرد محمد عواد.. تفاصيل

علق أحمد الجارحي، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار الحكم محمد معروف، بطرد محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، خلال مواجهة البنك الأهلي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشهر حكام اللقاء البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول، بسبب تدخل مع كريم بامبو، مهاجم البنك الأهلي، خارج منطقة الجزاء.

وقال الجارحي، في تصريحات تلفزيونية: "استدعاء الفار لـ محمد معروف قد يكون لتحديد إذا ما كانت المخالفة داخل منطقة الجزاء أو خارجها، لأن خارج منطقة الجزاء تستوجب الطرد، بينما داخل منطقة الجزاء يخفف الطرد لإنذار، وهذا الاحتمال الأكبر للاستدعاء".

وأضاف: “حارس المرمى لم ينجح في لعب الكرة، ثم حدث تلامس مع مهاجم الكرة، وهذا السبب في قرار الحكم الرئيسي بإطلاق صفارته".

وتابع: "الحُكم على صحة أو خطأ قرار الحكم ليس قرارا فرديا، هناك لجنة فنية مكونة من 4 أو 5 زملاء سيتم تقييم الحالة من جانبهم".

واستطرد: "حارس المرمى لم ينجح في لعب الكرة، لكن حدث تلامس مع مهاجم البنك الأهلي، واللجنة الفنية ستصدر رأيها في الحالة وسأرسله لك بكل شفافية".

فاز الزمالك على البنك الأهلي

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليحقق الفارس الأول انتصاره الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم.