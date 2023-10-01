أصدرت لجنة الحكام الإنجليزي، اليوم الأحد، قرارا صارما ضد حكام الفيديو في مباراة ليفربول وتوتنهام، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

واعتذرت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز، لنادي ليفربول على هدف لويس دياز الذي ألغي في مباراة توتنهام خطأ بداعي التسلل.

قرار عاجل من لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي ضد حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

وقررت لجنة الحكام استبعاد إنجليند وكوك من إدارة باقي المباريات التي تقرر أن يديرها الثنائي لهما في الأسبوع الجاري.

وأشارت لجنة الحكام، إلى أن الثنائي مستبعد من إدارة المباريات هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي، وتم استبداله بكريج باوسون وإيدي سمارت.

وتلقى ليفربول هزيمة درامية بنتيجة (2-1) أمام مضيفه توتنهام، أمس، السبت، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.