عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 176 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية

ادوية بيطرية بالغربية
ادوية بيطرية بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 176 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

تخلص من جارته بطريقة بشعة أمام المارة في طنطا| والسبب صادم

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 176 عبوة.

أوقاف الغربية: عودة الاحتفال بمولد السيد البدوي بعد 3 سنوات من الإلغاء

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الدكتور حاتم أنور الأدوية البيطرية الاحتفال احكام السيطرة أدوية بيطرية الطب البيطري الطب البيطري بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

مصدر أمني يكشف حقيقة تصريحات صحيفة أجنبية عن الأوضاع في سيناء

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

موضوعات متعلقة

وزير الصحة يزور محافظة الغربية ويتفقد وحدة الرعاية الأولية «بنا أبوصير»

ترشيحاتنا

بسبب استفزاز مشاعر المسلمين وفتح عدة جبهات.. شاهد| ضابط إسرائيلي يسب قادته والمستوطنين

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

أحمد موسى ينفي ما تداول عن مقتل 6 إسرائيليين بسيناء

مقتل 30 من عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الهجوم أمس

شاهد| مصرع 15 إسرائيليا في هجوم جديد على يد المقاومة جنوب عسقلان

فرار جماعي.. مئات المستوطنين يهربون إلى مطار بن جوريون.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

بفستان طاووس.. إلهام شاهين بكواليس مسلسل الفريدو تثير الجدل بالسوشيال ميديا| شاهد

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام وتثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ