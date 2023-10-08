أوقاف الغربية: عودة الاحتفال بمولد السيد البدوي بعد 3 سنوات من الإلغاء

أكد الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، أن احتفالية مولد السيد البدوي تستمر لمدة أسبوع، انطلقت في 6 أكتوبر وتستمر حتى الخميس القادم، وتشمل الاحتفالات ليلة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم تعليق المولد لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

وخلال مداخلته في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أكد الشيخ خالد خضر أنه تم التنسيق مع محافظ الغربية لتنظيم المولد، وجار العمل على توفير كافة المستلزمات والترتيبات اللازمة لضمان نجاحه.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية مشددة على تأمين المنطقة ومخارج المدينة لضمان سلامة المشاركين في المولد.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير الأمان والراحة للزوار وأهالي المنطقة، وتعكس حالة من التنظيم والتأهب لإقامة المولد بسلام.