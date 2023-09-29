الأوقاف : حياة رسول الله الشخصية لم يكن فيها خطوط حمراء

تحدث الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلا:" نعيش الآن أجمل الأوقات واللحظات، فنحن نتكلم عن نور الوجود في ذكرى مولده الشريف".

وأضاف كيلاني خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن علماء الغرب اندهشوا بفصاحة النبي وهو الأمي الذي لم يتعلم حتى سن الـ 40، متابعا: روسل الله لم يخطئ في كلمة واحدة.

واستشهد بقول الله عز وجل:"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا"، مشيرا إلى أن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء برسول الله وصفاته.

ولفت أن حياة رسول الله الشخصية لم يكن فيها خطوط حمراء، وذلك لمعرفة تفاصيل حياته والاقتداء بها، مستشهدا بقول الله عز وجل:"قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ".