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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخلص من جارته بطريقة بشعة أمام المارة في طنطا| والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الصدمة سادت بين أهالي طنطا بمحافظة الغربية، عقب إقدام أحد الأشخاص على التخلص من جارته صاحة الـ 52 عاما، وذلك بسبب خلافات الجيرة، فلم يكن أد يتوقع ن تدفع خلافات الجيرة إلى جريمة قتل أمام اعين المارة بهذه الطريقة البشعة. 

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تفاصيل الواقعة

شهدت منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاة سيدة في العقد الخامس علي ايدي جارها عقب تعرضها لاعتداء بآلة حادة أدت إلى إنهاء حياتها وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة طوارىء طنطا الجامعي .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شخص حاول الاعتداء على سيدة  في العقد الخامس من العمر أمام المارة في منطقة الاستاد بواسطة أداة حادة بسلاح أبيض بمدينة طنطا مما أسفرعن  إصابتها بعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر، كما تم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لاسعافها .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة.

 

كما باشرت  قوة أمنيه دورها بالانتقال إلى محل البلاغ وتبين أقدام شخص على الاعتداء على سيدة تدعي نادية.م.ا ح " 52 سنة ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،حيث سدد لها عدة ضربات بسلاح أبيض في البطن والصدر. 

وافادت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم وجميعهم مقيمين بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،وسبب اعتداء الأخير علي المجني عليها خلافات الجيرة  بينهم.

وافادت مصادر طبية داخل مستشفي طنطا الجامعي ان سبب الوفاه لتلك السيدة جاء جراء تعرضها لأكثر من 7 ضربات . 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

السبب صادم الجيرة المجني عليها تفاصيل الواقعة

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