الفلوس اتسرقت من العربية.. كشف تفاصيل السطو على صاحب مكتب بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من (مالك مكتب مقاولات ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بإكتشافه كسر الزجاج الأمامى لسيارته الملاكى وسرقة مبلغ مالى من داخلها أثناء توقفها بدائرة المركز .

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش والهيروين" وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.